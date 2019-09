O Banco Comercial Português (BCP) está, mais uma vez, a ser fortemente castigado pelos investidores em bolsa. As ações da instituição liderada por Miguel Maya, que alerta para o ano difícil que o banco está a ter, estão a afundar 4% na praça nacional. Eleva para mais de 12% a queda acumulada neste ciclo negativo.

“Este é um ano mais difícil do que aquele que tínhamos perspetivado quando fizemos o orçamento”, afirmou ao ECO o CEO do BCP. Depois de ter anunciado uma crescimento no lucro na primeira metade do ano, atingindo os 170 milhões de euros, Maya alertou para os desafios vindouros, mas agora faz mesmo o alerta aos investidores.

As declarações de Miguel Maya estão a pesar nos títulos do BCP que recuam 4,11% para 17,97 cêntimos, estando já a negociar no valor mais baixo desde abril de 2017.

BCP afunda para novos mínimos de 2017

Esta queda eleva para quatro o número de sessões consecutivas negativas para os títulos do banco português. Recuaram 1,32% na sessão anterior, tendo afundado 4,09% na primeira sessão desta semana. Já no final da semana passada o BCP tinha apresentado uma descida expressiva, recuando 3,13%.

Apesar do alerta para os resultados, Maya revela confiança na capacidade das equipas em dar a volta, mas investidores não têm tido a mesma perspetiva positiva, levando em que em apenas quatro sessões os títulos do banco acumulem uma queda de 12,08%.

A pesar nos títulos, além das contas, penalizadas pelo contexto de juros baixos na Zona Euro, fomentado pelo Banco Central Europeu, está também a multa da Autoridade da Concorrência pela prática de cartel.

O banco recebeu a segunda coima mais avultada, de 60 milhões de euros, por práticas restritivas da concorrência no mercado de crédito. Ao ECO, Maya considera a coima injusta e desproporcionada, razão pela qual vai ser impugnada em tribunal.