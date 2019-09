Uber Eats reforça no Algarve depois da época alta do verão

A Uber UBER 0,00% vai expandir o negócio de entrega de refeições em Portugal com um reforço da operação do Uber Eats no litoral algarvio.

O serviço já estava disponível no Algarve desde abril — nomeadamente em Faro, Olhão, Loulé e Quarteira –, mas chega esta quarta-feira a mais localidades dos concelhos de Portimão, Lagos e Albufeira, num total de 24 cidades nacionais. Em causa, o lançamento do Uber Eats em Olhos de Água, São Sebastião, Santa Maria e Luz e Ferragudo e Alvor.

A empresa tenta, assim, preencher alguns vazios no mapa de cobertura no Sul do país, já depois da época alta do verão, apostando no desenvolvimento da chamada economia da partilha nesta região de grande sazonalidade e afluência turística. O objetivo é que todas as entregas sejam completadas em menos de 30 minutos.

Na semana passada, a Uber lançou o serviço Uber Eats em Guimarães. Segundo a empresa, a aplicação já cobre mais de 35% da população, apostando num modelo de negócio de marketplace: as refeições são cozinhadas pela rede de restaurantes parceiros e pelos estafetas que trabalham em regime de freelancing. As receitas proveem da comissão cobrada aos utilizadores, no valor de 2,90 euros, um custo a que a empresa chama de “taxa de entrega” e que reverte a favor da plataforma.

“O Uber Eats liga os utilizadores aos seus restaurantes favoritos da cidade e, neste momento, a oferta já inclui mais de 2.000 restaurantes disponíveis em Portugal, tendo começado com 90 restaurantes parceiros aquando do lançamento em Lisboa em 2017″, recorda a empresa, num comunicado. No mercado português, o Uber Eats é também o parceiro exclusivo do serviço de entregas ao domicílio da cadeia McDonald’s MCD 0,00% .