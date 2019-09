A Telefónica Espanha vai propor aos sindicatos um Plano de Suspensão Individual (ISP) do emprego a partir dos 53 anos que irá afetar cerca de 4.600 trabalhadores, o que representa 21,3% da força de trabalho da empresa. Segundo fontes sindicais citadas pela agência Efe, o plano que será apresentado na quarta-feira irá afetar os trabalhadores nascidos em 1966 e anos anteriores.

O plano, a ser realizado ao longo de um período de um ano, tem um custo estimado em cerca de 1.600 milhões de euros, e a poupança média anual nos custos diretos são estimados em 220 milhões de euros a partir de 2021, segundo uma informação enviada esta terça-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Fontes sindicais explicaram à EFE que é provável que entre os 4.600 trabalhadores abrangidos haja quem não queira aderir ao plano, cuja adesão é voluntária. Em sucessivos planos do mesmo tipo implementados desde a década de 1990, a média de adesão tem sido entre 70% e 85% das pessoas abrangidas.

As fontes consultadas esperam que as condições de saída sejam semelhantes às de 2016, quando foi oferecido o pagamento de 68% do salário bruto, ao qual se adicionou as contribuições para o Plano de Pensões.