Em média, cada cabine telefónica do serviço universal é usada uma vez por dia, num total de 3,1 chamadas por ano, revelou esta quinta-feira a Anacom. O valor é metade do que era inicialmente reportado pela Meo, a prestadora do serviço, que estava a contabilizar para o total as “chamadas automáticas de rotina” geradas pelos próprios telefones, segundo o regulador.

“No total, os postos públicos [nome técnico dado às cabines telefónicas] registam, de acordo com os novos dados da Meo, um total de 3,1 milhões de chamadas, cerca de metade do valor reportado anteriormente, seis milhões de chamadas”, lê-se numa nota publicada no site da Anacom.

A informação surge numa altura em que o Governo está a analisar uma recomendação da Anacom para pôr fim ao serviço universal de cabines telefónicas, por “não se justificar” face à utilização “muitíssimo reduzida”. Anteriormente, a Meo garantia que eram feitas duas chamadas por dia por cada cabine telefónica, de acordo com uma nota do regulador.

“Do parque total de postos públicos que existem em Portugal, apenas 42% estão afetos ao serviço universal correspondendo a 8.222 postos, e destes em 5% não foi feita qualquer chamada”, indica a entidade presidida por João Cadete de Matos, que vai ainda mais além: assume que “o custo de financiar novas designações de prestadores para o serviço universal” é “desproporcional e injustificado” e que “não traz nenhum benefício relevante” aos consumidores e ao mercado.

A Anacom argumenta ainda que “a maioria dos países da União Europeia” já não designam prestador de serviço universal para as cabines telefónicas, e garante que não está a pôr em causa “que os postos públicos continuem a existir”, pois existem cabines telefónicas que são operadas pelas próprias operadoras, fora da rede do serviço universal.

O ECO contactou a Altice Portugal, dona da Meo, no sentido de obter uma reação a estas informações, mas ainda não recebeu qualquer comentário.