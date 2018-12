Natal é, por tradição, sinónimo de prendas. Mas, se a economia do país vai melhorando aos poucos, os portugueses estão mais poupados. Neste Natal, o plafond para os presentes é de menos de 400 euros, um valor inferior ao definido no ano passado. As compras vão ser deixadas para a última e feitas em dezembro, com roupa e sapatos a serem as principais escolhas.

Se no ano passado os portugueses estimavam gastar cerca de 377 euros, este ano esse valor caiu para 372 euros. Os dados são de um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) que concluiu ainda que essa tendência de se gastar menos com prendas já foi verificada no ano anterior. Embora os centros comerciais sejam os locais de eleição para tal, 15% opta pelo comércio de rua e 4,6% exclusivamente por comprar online.

Como já é tradição, as compras de Natal são deixadas para a última, com o mês de dezembro a ser escolhido para gastar esse dinheiro. Apenas 27% dos inquiridos opta por comprar antecipadamente, com o fator preço a pesar nesta decisão, assim como as promoções. São as famílias, os cônjuges, os pais e os irmãos os destinatários preferidos.

Os principais produtos a oferecer nesta época serão roupas e sapatos, com destaque para os brinquedos para as crianças. Acessórios, livros, jogos e perfumes também fazem parte da lista.

Sobre aqueles que recorrem ao subsídio de Natal para oferecer presentes, 33% não recebe este subsídio nesta altura, o que poderá influenciar, diz o estudo. Mas, daqueles que recebem, 31% revelou que pretende gastar 26% a 50% do seu quarto mês.