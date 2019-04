O Governo decidiu que não vai abrir concurso público para a designação de um novo prestador para o serviço de telefone fixo, cujo contrato com a Nos está prestes a chegar ao fim.

Ao mesmo tempo, o contrato de prestação do serviço das cabines telefónicas com a Meo vai ser prorrogado por um regime transitório, uma vez que terminou esta terça-feira e ainda não foi feito concurso público.

O Governo pede ainda à Anacom que abra um novo concurso público com novas condições para o serviço das cabines telefónicas e a possibilidade de o novo prestador ter de instalar um acesso à internet nestes postos.

As decisões foram proferidas em despacho do secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, a que o ECO teve acesso. O documento tem a data de 7 de abril.

O serviço universal de telefone fixo é prestado pela Nos e termina a 1 de junho. Como revelou a Anacom no ano passado, só tem dois clientes em todo o país e custa 1,9 milhões de euros por ano ao Fundo de Compensação do Serviço Universal, que é pago pelas empresas do setor em função da sua quota de mercado.

“Prosseguir com a situação seria propiciar um enriquecimento sem contrapartida prestada, ainda que com causa legal, apenas para seguir a letra de uma norma que o mesmo regulador avaliou como estando desatualizada”, considera o secretário de Estado no documento. “Não faz sentido que o Estado continue a designar um prestador para um serviço consabidamente inútil e a onerar os operadores sem que a prestação contratualizada o justifique”, considera o governante.

Assim, o Governo determina “não renovar o contrato existente com a Nos para a prestação do serviço universal de telefone fixo, que cessa a 1 de junho de 2019″ e “não abrir concurso” para selecionar um novo prestador. Já o contrato relativo ao serviço universal de cabines telefónicas com a Meo vai ser prolongado pelo Governo.

“Cessando o prazo do contrato no dia 9 de Abril de 2019 e tendo a proposta da Anacom sido recebida pelo Governo no dia 4 de abril, não há materialmente tempo para que se desencadeiem e cumpram os procedimentos necessários à designação transitória de um prestador para este serviço até à alteração da LCE [Lei das Comunicações Eletrónicas], como proposto”, refere Alberto Souto de Miranda.

Face a este facto, o Governo entende como “necessário prorrogar o contrato atualmente existente até que seja selecionado pela Anacom um prestador de Serviço Universal ou até que a LCE o venha a dispensar”. A prorrogação é apenas “transitória”, “até que seja designado um prestador de Serviço Universal para o mesmo serviço, na sequência de procedimento concursal ou até que a lei venha a dispensar essa designação”.

O secretário de Estado com a pasta das Comunicações determina ainda que a Anacom “prepare os instrumentos concursais” para que seja designado um novo prestador, nas seguintes condições: um só prestador para todo o território nacional, com um preço base de 300 euros por cabine, pelo prazo renovável de um ano.

A nova operadora incumbente terá ainda de manter a oferta de 1.993 cabines instaladas em locais de interesse social, como é o caso de tribunais, aeroportos, terminais ferroviários, fluviais e rodoviários ou prisões, por exemplo; deve também “manter o requisito de um posto público por freguesia, acrescido de mais um posto nas freguesias com mais de 1.000 habitantes”.

Por fim, o secretário de Estado pede à Anacom que proponha, no prazo de dez meses, “um novo modelo para oferta de postos públicos de nova geração, quer quanto às funcionalidades, quer quanto à sua localização, em especial, ponderando a possibilidade de integrar nos postos públicos acesso à internet e novas aplicações tecnológicas destinadas a pessoas com deficiência”, lê-se no documento.

A Anacom tinha recomendado ao Governo, esta segunda-feira, o lançamento de novos concursos públicos para a designação de prestadores para estas duas componentes do serviço universal de comunicações eletrónicas, mas a preços muito mais reduzidos do que os praticados até aqui.

Ao ECO, fonte oficial da Anacom disse que a decisão competia ao Governo e que vai agora implementar o que foi definido pela secretaria de Estado. Já fonte oficial da Nos disse que “sempre defendeu que não há qualquer justificação para a existência do serviço universal, dado que o mercado tem hoje disponíveis uma série de ofertas que responde a 99,9% das necessidades dos consumidores”.

O ECO contactou também a Meo e a Vodafone no sentido de obter uma reação a estas informações. Mas ainda não obteve resposta.

(Notícia atualizada pela última vez às 17h33)