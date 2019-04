O preço das casas no centro histórico de Lisboa aumentou 19% no segundo semestre de 2018, em termos homólogos, o que representa um retomar da dinâmica de crescimento “em torno dos 20%”, segundo dados da Confidencial Imobiliário, divulgados esta terça-feira.

De acordo com o Índice de Preços do Centro Histórico de Lisboa (IPCHL), que integra as freguesias lisboetas da Misericórdia, Santa Maria Maior e São Vicente, a subida registada no segundo semestre de 2018 “recoloca o desempenho dos preços neste território em torno dos 20%, nível verificado desde o segundo semestre de 2015 e apenas interrompido no primeiro semestre de 2018, quando a variação homóloga dos preços caiu para 5,6%”.

Acompanhando a dinâmica dos preços de transação de habitação neste território central de Lisboa, o índice apurou que, em termos semestrais, a subida dos preços foi de 18,8% no segundo semestre de 2018, “igualmente em forte aceleração face ao semestre anterior”, quando os valores de transação se mantiveram praticamente inalterados, apresentando uma variação residual de apenas 0,1%.

“Com a recuperação registada no segundo semestre de 2018, a evolução acumulada dos preços no centro histórico de Lisboa face ao primeiro semestre de 2013, quando atingiram o seu ponto mais baixo, é já de 134%”, avançou a Confidencial Imobiliário.

Analisando o contexto mais amplo da cidade de Lisboa, além das três freguesias do centro histórico, a subida dos preços das casas continuou a suavizar, observando-se um crescimento homólogo de 16% no quarto trimestre de 2018, segundo o índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário, que indicam que esta subida era de 22,8% no primeiro trimestre de 2018, “mas desde então o crescimento dos preços em Lisboa tem vindo a abrandar”.

Em termos trimestrais, a subida dos preços das casas em Lisboa foi de 1,7% no quarto trimestre de 2018, “igualmente em desaceleração face aos 5,3% observados no início do ano e sendo esta a subida em cadeia mais baixa dos últimos três anos”, revelam os dados de Preços Residenciais.

A Confidencial Imobiliário é uma empresa independente, especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado imobiliário, detendo índices e bases de dados sobre investimento e sobre os mercados de compra e venda e de arrendamento de fogos, com detalhe à freguesia.