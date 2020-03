A Cofina está a afundar em bolsa. As ações da empresa de media, que foram suspensas de negociação após anunciar o fracasso do aumento de capital que levou à desistência da OPA sobre a dona da TVI, regressaram à negociação a cair mais de 13% na bolsa de Lisboa.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decretou a suspensão dos títulos da empresa liderada por Paulo Fernandes, bem como da Media Capital, até às 9h00, no seguimento do comunicado emitido pela Cofina durante a madrugada. No regresso à negociação, as ações afundam.

Os títulos arrancaram a sessão, após o levantamento da suspensão, a 6%. A pressão vendedora aumentou, levando as ações a cair 13,51% para os 35,20 cêntimos. A Media Capital, por seu lado, ainda não negociou, enquanto a Prisa, em Espanha, está a ceder 13,44% para 1,094 euros.

Cofina afunda em bolsa

Esta queda traduz o fracasso da empresa em realizar o aumento de capital de 85 milhões de euros a que se tinha proposto no âmbito da operação de compra da Media Capital.

A Cofina emitiu um comunicado esta madrugada em que “não conseguiu completar o aumento de capital destinado a financiar a operação”, salientando que dada a “deterioração das condições de mercado” provocada pelo coronavírus, a empresa diz que não é possível o “lançamento de uma oferta particular para colocação das ações sobrantes”.

Neste sentido, a empresa liderada por Paulo Fernandes entende que “não se encontram reunidas as condições de que depende a conclusão do negócio de compra e venda das ações da Vertix (e indiretamente da Média Capital) previsto no contrato”.

(Notícia atualizada às 9h13 com mais informação)