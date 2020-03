CMVM suspende negociação da Cofina e Media Capital

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu suspender a negociação dos títulos da Cofina e da Media Capital, isto depois de a empresa liderada por Paulo Fernandes ter anunciado que desistiu da compra da TVI.

“O Conselho de Administração da CMVM deliberou (…) a suspensão da negociação das ações da Cofina até às 9h00 do dia 11 de março de 2020, e do Grupo Media Capital até à divulgação de informação relevante sobre o emitente“, diz o regulador em comunicado.

A Cofina emitiu um comunicado esta madrugada em que “não conseguiu completar o aumento de capital destinado a financiar a operação”, salientando que dada a “deterioração das condições de mercado” provocada pelo coronavírus, a empresa diz que não é possível o “lançamento de uma oferta particular para colocação das ações sobrantes”.

Neste sentido, a empresa liderada por Paulo Fernandes entende que “não se encontram reunidas as condições de que depende a conclusão do negócio de compra e venda das ações da Vertix (e indiretamente da Média Capital) previsto no contrato”.

(Notícia atualizada ás 8h23 com mais informação)