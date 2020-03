Bolsas em alta com juros do BoE. Lisboa ganha quase 2%

As bolsas europeias estão em alta. Seguem com ganhos em torno de 1%, com Lisboa a acompanhar o sentimento positivo ao somar quase 2%, animada pela Galp Energia. A puxar pelos mercados está a decisão do Banco de Inglaterra (BoE) de cortar a taxa de juro perante os impactos na economia da epidemia do coronavírus.

O Banco de Inglaterra cortou a taxa de juro diretora de 0,75% para 0,25%, uma decisão inesperada que visa apoiar a economia britânica em plena epidemia do coronavírus. A decisão, tomada numa reunião especial do comité de política monetária, vem no seguimento de uma movimentação idêntica feita pela Fed, dos EUA, aumentando a expectativa dos investidores sobre o que fará o Banco Central Europeu (BCE).

A perspetiva de uma resposta “musculada” por parte de Christine Lagarde está a animar os investidores, levando os principais índices europeus a regressarem aos ganhos após as fortes quedas recentes. O Stoxx 600 está a ganhar 1,3%, sendo que a maioria das praças apresenta subidas de mais de 1%.

Lisboa não é exceção neste movimento de recuperação, com o PSI-20 a somar 2,12% para os 4.325 pontos. 15 das 18 cotadas estão em alta, sendo que a Sonae Capital está inalterada e a Corticeira Amorim, assim como a Ramada, estão a perder valor.

A puxar pela bolsa nacional está a Galp Energia, que continua a recuperar do trambolhão no arranque da semana. As ações da petrolífera portuguesa somam 3,32% para 9,826 euros, enquanto a EDP e a EDP Renováveis ganham 2,57% e 1,57%, respetivamente.

Nota positiva também para o BCP, que ganha 2,16% para 12,77 cêntimos, corrigindo das quedas recentes. CTT e Nos também dão o seu contributo para a recuperação do índice principal, enquanto no índice global as atenções estão viradas para a Cofina depois do fracasso no aumento de capital que levou a empresa a desistir de comprar a TVI. A CMVM suspendeu a negociação dos títulos.

(Notícia atualizada às 8h10 com mais informação)