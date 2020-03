Hoje nas notícias: Milionários, auditoria e Galp

Mais de 7.400 trabalhadores independentes fazem declarações mensais de IVA às Finanças, ao invés de trimestrais. Significa que estes contribuintes têm rendimentos de mais de 650 mil euros anuais. A marcar a atualidade nacional estão ainda os resultados da auditoria do Conselho Superior da Magistratura, que detetou centenas de processos distribuídos sem sorteio.

Mais de 7.400 “milionários” passam recibos verdes

Existem em Portugal 7.406 trabalhadores independentes que fazem declarações mensais de IVA às Finanças, o que significa, na prática, que têm rendimentos superiores a 650 mil euros anuais, salvo exceções. De acordo com a Autoridade Tributária e Aduaneira, a maioria destes contribuintes presumivelmente milionários são advogados ou agentes do setor imobiliário. Os milionários ganham mais de 650 mil euros por ano e estão no maior escalão de IRS.

Leia a notícia no Jornal de Notícias (acesso pago).

Auditoria investiga centenas de processos atribuídos sem sorteio

Os resultados preliminares da auditoria realizada pelo Conselho Superior de Magistratura, que visou detetar falhas na distribuição de processos no Tribunal da Relação, apontam para centenas de processos distribuídos manualmente ao longo dos últimos 15 anos. Embora isso não signifique indícios de irregularidades, esta análise pode vir a revelar novos casos de viciação, além dos três já conhecidos que integram a operação Lex.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Galp prepara venda das distribuidoras de gás por 1,5 mil milhões

A Galp Energia está a trabalhar com o Bank of America na venda da unidade de infraestruturas de gás, a Galp Gás Natural Distribuição, um negócio avaliado em 1,5 mil milhões de euros. A notícia foi avançada pela Bloomberg, que escreve que o desinvestimento por parte da petrolífera portuguesa está inserido no já anunciado plano de rotação de ativos. A Galp Gás Natural Distribuição é detida pela Galp Energia e pela Marubeni.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Autarquias podem ter de devolver 188 milhões em IMI

Algumas autarquias podem ser obrigadas a devolver um total de 188 milhões de euros em Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) já cobrado. Em causa está o facto de o Orçamento do Estado para 2020 manter a isenção deste imposto em zonas históricas, o que deverá complicar as contas destes municípios.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (ligação indisponível).

Parlamento tira imunidade a deputada do PS

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados do Parlamento levantou a imunidade parlamentar da deputada socialista Hortense Martins, que deverá responder em tribunal sobre o alegado uso de dinheiros públicos nacionais e europeus num projeto hoteleiro. A líder da distrital de Castelo Branco poderá ser acusada de crimes com moldura penal de até oito anos, sendo que um deles diz respeito a falsificação de documentos.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).