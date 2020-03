Christine Lagarde alerta que a Europa arrisca enfrentar um choque económico semelhante ao da crise financeira por causa do impacto do coronavírus, a menos que aja rapidamente. Diz que o Banco Central Europeu vai tomar medidas já esta semana.

A presidente da autoridade monetária da Zona Euro afirmou que sem uma ação coordenada, a Europa irá “assistir a um cenário que irá fazer-nos lembrar da crise financeira de 2008”, de acordo com fonte próxima citada pela Bloomberg (acesso condicionado). Acrescentou, contudo, que com a resposta certa à epidemia, o impacto económico do vírus poderá ser apenas temporário.

O Conselho Europeu, reunido de emergência, avançou com a proposta de criação de um novo programa de investimento avaliado em 25 mil milhões de euros, “para reforçar a capacidade de investimento em todos os Estados-membros”, revelou António Costa. Foi ainda acordada a flexibilização do Pacto de Estabilidade, utilizando essa flexibilidade para apoiar os setores mais afetados pelo vírus.

BCE pronto a reagir

Depois de a Fed ter cortado os juros, foi a vez do Banco de Inglaterra decidir fazer o mesmo, procurando dar resposta ao impacto que o vírus está a ter na economia. O BCE está preparado para dar também resposta à crise.

Lagarde diz os governadores estão a olhar para todos os instrumentos de política monetária disponíveis, prometendo uma resposta já na reunião desta quinta-feira. O objetivo será, de acordo com a presidente do BCE, o de garantir o acesso a liquidez “ultra-barata”, procurando ajudar as empresas da região.

Perante a perspetiva de novas medidas por parte do BCE — que não deverão passar pelo corte da taxa de referência que está já em 0% –, os mercados acionistas estão a valorizar, corrigindo das quedas recentes.