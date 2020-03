Uma casa em forma de sapato, em forma de elefante ou em cima de uma árvore. Os hóspedes procuram cada vez mais casas únicas e foram do comum, por isso, o Airbnb decidiu aumentar a oferta dessas habitações. Para isso, a plataforma lançou um fundo de um milhão de dólares (875.000 euros) para financiar a construção das casas mais diferentes do planeta. As ideias podem ser enviadas até dia 16 de abril e serão escolhidos dez vencedores.

Está dado o tiro de partida para a corrida às casas mais loucas do mundo, diz o Airbnb. Isto porque, diz a empresa, em comunicado, “as pesquisas por espaços inesperados e únicos, como cabanas de pastores, moinhos de vento e minicasas, aumentaram quase 70% em relação ao ano passado”. Algumas destas habitações são autocaravanas, casas na árvore, casas em forma de batata ou de sapato, etc.

Para dar uma ajuda, a plataforma de reserva de alojamento lançou o Unique, um fundo de um milhão de dólares (875.000 euros) para financiar a construção deste tipo de casas, tornando realidade, quem sabe, o sonho de muitas pessoas. Este fundo vai “permitir que qualquer pessoa com uma ideia de casa extraordinária a conceba e transforme em realidade, partilhando-a com viajantes de todo o mundo”, diz a empresa.

Os interessados devem, assim, enviar as suas ideias — que podem ser de construção de raiz ou reabilitação — para o Airbnb (neste site) que, dentro de alguns dias, escolherá as dez melhores, de acordo com critérios de criatividade, viabilidade, sustentabilidade e bem-estar social. “Procuramos formas incomuns, locais inesperados, conceitos imersivos, espaços com uma história… e pessoas que desafiarão a ideia de uma casa”, lê-se no site do Airbnb.

Os vencedores serão escolhidos por um júri composto por especialistas em inovação de design e estilo, incluindo o ator Billy Porter e Kristie Wolfe, criadora do famoso Hotel Grande Batata em Idaho. As candidaturas já estão abertas e vão decorrer até às 15h59 de 16 de abril.

E para que a inspiração não seja um problema, o Airbnb compilou algumas das casas mais loucas inscritas na plataforma.