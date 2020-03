Itália já é o segundo país do mundo com mais casos confirmados de coronavírus. Só esta segunda-feira, o número de mortos devido a este surto passou de 97 para 463, de acordo com dados da Agência de Proteção Civil, citados pela Reuters (conteúdo em inglês). Face a estes desenvolvimentos, o Governo italiano decidiu estender a quarentena a todo o país, proibindo as movimentações dentro do país, excetuando casos necessários.

“Toda a Itália deve ficar em casa”, disse o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciando um alargamento da quarentena decretada à zona norte de Lombardia a todo o país. “Toda a Itália será uma área protegida”, continuou, citado pelo jornal La Stampa (conteúdo em italiano), explicando que estão proibidas as movimentações de pessoas, a não ser em casos de “necessidade comprovada”.

“O contágio está a aumentar”, referiu o governante, adiantando que o país vai adotar “medidas ainda mais fortes e rigorosas”. “Os hábitos precisam de mudar para o bem de Itália. Fiquem em casa”, apelou, durante uma conferência de imprensa. “Deixará de haver uma zona vermelha”, continuou, referindo que “toda a Itália será uma área protegida”.

“As viagens por todo o país serão evitadas, a menos que haja razões comprovadas de trabalho ou em casos de necessidade e de saúde”, disse, notando: “vamos verificar as entradas no país”. Conte explicou que os cidadãos são livres de decidirem se uma viagem é, ou não, necessária, mas, caso não seja, poderão incorrer em crime.

O primeiro-ministro disse ainda que vai proibir “reuniões ao ar livre”, que serão cancelados quaisquer eventos desportivos e que as escolas e universidades continuarão fechadas até 3 de abril. “Não existem razões para que prossigam os jogos e os eventos desportivos, e penso, nomeadamente, no campeonato de futebol. Lamento, mas todos os adeptos devem acatar a decisão”, disse.

Giuseppe Conte admitiu ainda que os impactos para a economia italiana serão inevitáveis e, por isso, é possível acontecer um “desvio ainda maior do que o previsto para o défice”, que poderá chegar até aos 2,5% do PIB. O primeiro-ministro acordou com a União Europeia agravar em 7,5 mil milhões de euros o défice orçamental mas, perante a gravidade da situação, já está a ponderar a “possibilidade de avançar com um pedido um pouco mais elevado”.

Os dados da Agência de Proteção Civil dão conta de 463 mortos por coronavírus, tendo o número total de infetados aumentado 24% para 9.172. Esta foi a maior subida em termos diários desde que o surto foi registado pela primeira vez no país, a 21 de dezembro. Dos primeiros infetados, 724 já recuperaram completamente, estando cerca de 733 em tratamentos intensivos.

Esta segunda-feira, o Governo português anunciou a suspensão dos voos de/para as regiões mais afetadas pelo coronavírus em Itália. A suspensão de todos os voos com destino ou origem nos aeroportos italianos de Milão-Malpensa, Internacional II Caravaggio (Bérgamo) e Internacional Marco Polo, que serve a cidade de Veneza, aplica-se aos aeroportos de Francisco Sá Carneiro, no Porto, Humberto Delgado, em Lisboa, e Internacional de Faro.

(Notícia atualizada às 21h29 com mais informação)