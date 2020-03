Os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela epidemia do novo coronavírus em Itália estão suspensos, decidiu esta segunda-feira o Governo português, que recomenda também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

A suspensão de todos os voos com destino ou origem nos aeroportos italianos de Milão-Malpensa, Internacional II Caravaggio (Bérgamo) e Internacional Marco Polo, que serve a cidade de Veneza, aplica-se para os aeroportos de Francisco Sá Carneiro, no Porto, Humberto Delgado, em Lisboa, e Internacional de Faro.

O anúncio foi feito depois de uma reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, distrito de Lisboa, na qual participaram os ministros da Administração Interna e da Saúde, Eduardo Cabrita e Marta Temido, respetivamente. A nível nacional, o executivo recomendou a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas, e de eventos à porta fechada com mais de 1.000 participantes.

O Governo sugeriu aos médicos que não participem em congresso ou conferências. O Governo também recomendou a suspensão de quaisquer eventos, como casamentos e a celebração de missas, com mais de 150 pessoas nos municípios de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto — as duas zonas mais afetadas pelo surto do novo coronavírus em Portugal.

António Costa reúne-se com sete ministros na terça-feira

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se esta terça-feira de manhã, em Lisboa, com os ministros das Finanças, da Economia, Administração Interna, Saúde, Infraestruturas e Planeamento sobre a resposta ao surto do Covid-19. O ministro dos Negócios Estrangeiros e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus participam na reunião através de videochamada, disse à Lusa fonte oficial do gabinete de António Costa.

A reunião, para fazer um ponto de situação da resposta de Portugal ao surto do novo coronavírus, que já infetou 39 pessoas em território nacional, começa às 09h00 na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, em Lisboa.

Para as 09h00 de terça-feira foram convocados para São Bento os ministros Mário Centeno (Finanças), Siza Vieira (Economia), Eduardo Cabrita (Administração Interna), Marta Temido (Saúde), Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação) e Nelson de Souza (Planeamento), enquanto Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros) participa por telefone.

Com os líderes europeus, António Costa fará, à distância, através de videoconferência, um ponto de situação sobre o que está a passar-se ao nível europeu, acrescentou a mesma fonte. Nas últimas declarações públicas que fez sobre o assunto, no sábado, o chefe do Governo garantiu que Portugal está preparado para dar resposta ao surto e reiterou a confiança no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e nos seus profissionais.

“Temos condições para tratar deste surto e vamos continuar a responder, e acho que temos todas a razões para ter confiança no nosso Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, nos nossos profissionais de saúde”, afirmou, no Porto, no dia em que o executivo anunciou o encerramento de algumas escolas e instituições, tendo suspendido visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais no Norte do país.

(Notícia atualizada às 21h52 com mais informação)