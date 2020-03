O Governo italiano decidiu fechar todas as escolas e instituições de ensino superior até meados de março, por forma a limitar a propagação do novo coronavírus, avança a agência de notícias italiana Ansa.

Esta decisão foi tomada após a reunião entre o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, e os restantes ministros, sendo que será publicado ainda esta quarta-feira um decreto-lei a validar a medida. Vai entrar em vigor esta quinta-feira e tem efeitos até 15 de março, aponta o La Reppublica (acesso livre, conteúdo em italiano).

A medida já tinha sido sugerida pelo ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, que não escondeu ser a favor da suspensão das atividades letivas.

Por forma a limitar a propagação do vírus, o Governo, juntamente com as autoridades de saúde têm emitido várias recomendações. As pessoas com idade superior a 75 anos são até aconselhadas a permanecerem em casa, têm sido aconselhadas a evitarem cumprimentos, grandes eventos já foram cancelados e jogos de futebol à porta fechada.

Itália é neste momento o país europeu com o maior número de casos confirmados de contágio por Covid-19. Segundo o último balanço da Organização Mundial de Saúde, o surto já infetou 2.036 pessoas no país, tendo provocado 52 mortes.

A nível global, a epidemia do novo coronavírus, que teve origem na província de Hubei, na China, causou até à data mais de 3.100 mortos e infetou mais de 91.000 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo cinco em Portugal.

