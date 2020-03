Montepio sem cartões de crédito por causa do coronavírus

O Covid-19 já está a provocar estragos na economia e nem os bancos em Portugal escapam. O ECO sabe que o Banco Montepio não está a conseguir emitir novos cartões de crédito por falta de chips eletrónicos que vêm da China. A dificuldade de fornecimento está relacionada com o coronavírus.

A epidemia provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções graves respiratórias como pneumonia, causou até à data mais de 3.100 mortos e infetou mais de 91.000 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo quatro em Portugal.

O surto foi detetado pela primeira vez na China em dezembro e está a provocar um autêntico terramoto na economia chinesa, com a atividade manufatureira a cair para mínimos históricos.

Muitas empresas não conseguem produzir e outras não conseguem exportar. A cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia, alberga várias empresas que produzem semicondutores e muitas não estão a conseguir expedir as suas encomendas para os clientes fora da China.

É o caso do Banco Montepio que não está a conseguir dar novos cartões de créditos aos clientes, precisamente por falta dos chips eletrónicos.

Um cliente da instituição bancária, cujo cartão expirou em fevereiro, recebeu a seguinte mensagem no telemóvel por parte do Montepio: “Face a constrangimentos na expedição de cartões, informamos que receberá o cartão de crédito Classic na segunda semana de março. Lamentamos o incómodo causado”. O ECO apurou que os “constrangimentos na expedição de cartões” devem-se precisamente à interrupção de fornecimento de chips vindos da China. Contactada, fonte oficial do banco não respondeu até à hora de publicação desta notícia.

O ECO tentou perceber se o Montepio é o único banco afetado pela escassez dos chips. No caso do banco público, a Caixa Geral de Depósitos garantiu ao que não registou qualquer problema com a emissão de cartões, dado que tem grandes quantidades em stock. O BCP e o Novo Banco também não têm registo de problemas. O Santander não respondeu em tempo útil.

Uma fonte da banca explicou ao ECO que o maior fornecedor nacional de cartões aos bancos portugueses é a SIBS Cartões, a unidade da SIBS responsável pela produção e personalização de cartões.

Contactada, fonte oficial confirmou que, “no que diz respeito aos cartões produzidos e personalizados pela SIBS, não há qualquer atraso ou outro tipo de constrangimento motivado por problemas relacionados com a matéria-prima”.