Deram positivos os testes a mais um português de 40 anos vindo de Itália. O homem está internado no Hospital de São João no Porto, avança a RTP. São agora cinco os infetados com Covid-19 no país: quatro no Porto e um em Lisboa.

Na terça-feira ao final do dia, a Direção Geral de Saúde revelou que há dois novos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Há um novo caso no Porto e outro em Lisboa.

Dos dois novos infetados, um é um homem de 60 anos que está internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. O outro é um homem de 37 anos, que está internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Ambos os pacientes têm ligações a casos confirmados com Covid-19.

O novo coronavírus “chegou” a Portugal na segunda-feira, depois de já vários casos suspeitos terem dado negativo.

Os dois primeiros casos no país dizem respeito a um médico de 60 anos que esteve de férias no norte de Itália e um outro homem de 33 anos que esteve em Valência, Espanha. Na sequência destes casos, a ministra da Saúde, Marta Temido, que ambos os pacientes encontram-se estáveis e “em boa condição de saúde”.

A nível global, a epidemia do novo coronavírus, que provoca a doença designada por Covid-19, e que teve origem na província de Hubei, na China, já infetou 91.783, das quais 3.123 morreram, segundo o último balanço do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

(Notícia em atualização)