A Cofina CFN 0,29% já divulgou os resultados do aumento de capital falhado que levou à queda da operação de compra da Media Capital, o grupo que controla a TVI. Os investidores subscreveram perto de 97% das novas ações e a empresa desistiu da oferta no momento em que faltavam menos de três milhões de euros para a conclusão da operação com sucesso, revela a informação enviada à CMVM.

A um preço unitário de 45 cêntimos, foram subscritas mais de 182,5 milhões das 188,9 milhões de novas ações envolvidas nesta oferta. Ou seja, no momento em que a Cofina anunciou a desistência da operação na madrugada de quarta-feira, faltavam subscrever 6,4 milhões de novas ações da Cofina, envolvendo um montante inferior a três milhões de euros, para um desfecho bem-sucedido.

Resultado do aumento de capital falhado da Cofina:

“A Cofina entendeu, depois de todos os esforços feitos e contactos realizados infrutiferamente junto de potenciais investidores ao longo deste período, bem como, conforme já foi comunicado ao mercado, tendo em consideração a recente e significativa deterioração das condições de mercado, que não estavam reunidas as condições para o sucesso da oferta particular”, explica a empresa na mesma nota.

Ora, no comunicado, o grupo liderado por Paulo Fernandes recorda que esta “possibilidade” estava “prevista no prospeto da oferta pública de subscrição”, uma declaração que deve ser vista à luz da reação da Prisa à decisão da Cofina de abordar a compra da TVI. A ainda dona da Media Capital, que tenta vender o ativo há mais de dez anos, anunciou que vai tomar medidas para tentar obrigar a Cofina a comprar mesmo a estação de Queluz de Baixo, por considerar que a empresa violou o contrato de compra e venda.

“A oferta encontrava-se subordinada à subscrição completa do aumento de capital, no âmbito da oferta ou no âmbito da oferta particular junto de investidores institucionais, caso esta viesse a ser realizada. Nesta medida, e não tendo sido verificada a condição de subscrição integral do aumento de capital, a oferta ficou sem efeito”, remata a dona do Correio da Manhã.

A Cofina pretendia angariar 85 milhões de euros com esta operação, montante que seria usado como financiamento parcial da compra da Media Capital à Prisa, a um enterprise value de 205 milhões de euros. O restante financiamento deveria provir de crédito do Santander e da Société Générale.