Hoje nas notícias: Escolas, criptomoedas e Cofina

Diretores estão contra a decisão de não fechar já todas as escolas

Depois do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) ter decidido que as escolas só devem encerrar por ordem das autoridades de saúde, os presidentes da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) e da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) estão contra a decisão justificando o “alarme social” que a doença está a provocar dentro das comunidades educativas. Segundo Flinto Lima, que lidera a ANDAEP, os alunos “já não rendem como é normal em função de toda esta situação”. Já Manuel Pereira, da ANDE, considera que o Governo português está a cometer o mesmo erro que o Executivo italiano, defendendo que “é preciso atuar de imediato e tomar medidas drásticas”.

Portugal usado para burla milionária com criptomoeda

Esta semana, vão a julgamento em Lisboa cinco arguidos suspeitos de terem usado Portugal para uma megaburla internacional que envolveu investimentos numa criptomoeda. O Público não revela o nome da moeda, mas indica que os investidores eram atraídos com a promessa de ganhos avultados e sem risco. Pela mão dos réus terão passado cerca de 100 milhões de euros, segundo acredita a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.

Cofina perde caução de 10 milhões no negócio com a Prisa

A Cofina desistiu da compra da Media Capital, dona da TVI e da Rádio Comercial, por não conseguir completar o aumento de capital, justificando a decisão pela deterioração das condições de mercando. Com o falhando do negócio, perde uma caução de 10 milhões de euros.

EDP acelera plano estratégico apesar das perdas em Portugal

A EDP acredita que foi “além dos objetivos” definidos no plano estratégico apresentado há um ano, por ter antecipado algumas medidas. Em sentido oposto, a redução da dívida está ainda abaixo das metas desenhadas pela elétrica nacional. Este plano, explicado em 2019 por António Mexia, prometia “transformar” a EDP numa empresa “verde”, com otimização do portefólio, investimento nas renováveis e desalavancagem.

Novo regulamento do PSD prevê expulsão em casos-limite

O novo regulamento dos deputados do PSD prevê a expulsão dos parlamentares em casos-limite, noticia o jornal i. “A direção poderá propor ao Grupo Parlamentar a exclusão do Deputado”, lê-se na proposta de novo regulamento, segundo a qual a decisão de exclusão é tomada “após audição do visado”. Estas novas regras terão de ser aprovadas por maioria absoluta na reunião da bancada desta quinta-feira.

