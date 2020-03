A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou que, às 10h da manhã desta quarta-feira, contabilizavam-se 59 casos confirmados de coronavírus no país. Há ainda 471 casos suspeitos, dos quais 83 aguardam resultados, estando 3.066 pessoas sob vigilância. No entanto, há já mais casos confirmados, mas essa atualização só será dada oficialmente esta quinta-feira. Após a reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP), ficou decidido um reforço das medidas de contenção e que as escolas só devem encerrar por ordem das autoridades de saúde.

A maioria dos casos confirmados no país estão na zona norte, mantendo-se as seis cadeias de transmissão ativas, anunciou a ministra da Saúde, em conferência de imprensa. Aos 59 casos que foram revelados pela DGS, somam-se outros três que foram confirmados durante o dia, mas que serão anunciados oficialmente esta quinta-feira.

Neste sentido, e após uma reunião de cinco horas, o CNSP decidiu que “devem ser reforçadas as medidas de contenção e os meios para a sua implementação”, anunciou Jorge Torgal, membro do CNSP.

Além disso, ficou estipulado que “não se justifica o encerramento de museus, a não ser por determinação das autoridades de saúde, devendo haver um limite ao número de visitantes” e que “o encerramento total ou parcial de escolas, de qualquer nível de ensino, só deve acontecer por determinação expressa das autoridades de saúde”.

Por sua vez, a diretora geral da Saúde referiu que o encerramento das escolas será “avaliado caso a caso”. “Não podemos estar antecipadamente a criar medidas desproporcionadas”, disse, referindo que, “nesta fase, com esta realidade, o que o CNSP considera é o que faz sentido”. António Costa remeteu a decisão de se encerrar, ou não, todas as escolas do país, para quinta-feira, na reunião de Conselho de Ministros.

Sobre as escolas e universidades que decidiram, por vontade própria, fechar portas, Graça Freitas comentou que estas “não deviam ter fechado sem ter falado com as autoridades de saúde”. “Se fecharam, teriam de ter dito aos alunos para que ficassem em casa em isolamento profilático voluntário”.

Esta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o coronavírus como uma pandemia, depois de terem sido contabilizados mais de 118.000 infetados em 114 países. Graças Freitas sublinhou que os casos vão aumentar todos os dias, como tem acontecido nos restantes países.

Por sua vez, a ministra da Saúde apelou a todos os portugueses para “perceberem a gravidade da situação”. “Temos de ser especialmente responsáveis. Aquilo que é recomendado é que as pessoas fiquem em isolamento”, disse Marta Temido, referindo que “o facto de haver estabelecimentos de ensino encerrados não significa férias escolares”.

(Notícia atualizada às 22h33 com mais informação)