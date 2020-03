A Universidade Católica Portuguesa suspendeu esta quarta-feira as aulas presenciais na sede de Lisboa, até dia 30 de março. Em comunicado, o estabelecimento de ensino privado português refere que será adotado o “modelo online”.

“São suspensas as aulas presenciais até ao dia 30 de março e transferidas para modelo online. As Faculdades comunicarão oportunamente as medidas adotadas para a substituição da lecionação. É encerrada para atendimento ao público a Biblioteca Universitária, pelo mesmo período e mantêm-se todas as outras medidas restritivas entretanto adotadas”, nota a Universidade Católica em comunicado.

Esta semana tinham sido já canceladas as atividades letivas das Universidades do Minho, Coimbra, Lisboa, da Universidade Lusófona, além da Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

Colégios também fecham portas

Após a suspensão das atividades letivas e não letivas do Colégio S. João de Brito, em Lisboa, a Escola Ave Maria também suprimiu todas as atividades a partir de 12 de março. A decisão foi tomada após um pai de um aluno ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o Covid-19, apesar de “nem ele nem a restante família manifestaram, até ao momento, quaisquer sintomas”, informa a Escola em comunicado.

“Contudo, ainda que não tenha sido diagnosticada qualquer infeção associada ao Covid-19, nos elementos da nossa comunidade educativa, a Escola Ave Maria, dado o evoluir da situação no nosso país, por precaução, decidiu suspender as atividades letivas e não letivas a partir de amanhã, dia 12 de março“, refere a escola em comunicado.

O Colégio de São Tomás, em Lisboa, também informou esta quarta-feira os alunos e encarregados de educação sobre a suspensão das aulas, por tempo indeterminado. Segundo avançou o Observador, a decisão surge após um familiar de um aluno ter confirmado a infeção pelo vírus.

Uma turma da Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, foi mandada para casa durante a manhã desta quarta-feira, após a mãe de uma aluna ter sido confirmada com a infeção, segundo avançou o Expresso. Apesar de a jovem não apresentar sintomas, a escola optou por tomar medidas preventivas. Ainda assim, para as restantes turmas, as atividades letivas decorrem normalmente.

O Colégio O Nosso Jardim, na Lapa, também encerrou depois de análises feitas a um pai de alunos estar infetado com o Covid-19, segundo avançou o Observador. O jardim de infância aconselhou os encarregados de educação a estarem atento a eventuais sintomas dos educandos.

