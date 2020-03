As universidades de Lisboa e Coimbra decidiram suspender todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas, anunciaram as instituições de ensino superior em comunicado.

A medida insere-se num conjunto de medidas preventivas anunciadas pelas universidades no âmbito dos planos de contingência no combate ao surto de Covid-19, isto apesar de ambas as universidades não terem qualquer caso confirmado do vírus.

Entre as medidas avançadas estão as cantinas a funcionar em regime de take-away, estão canceladas todas as deslocações profissionais, os eventos desportivos nas instalações universitárias também e são suspensos, assim como as salas de estudo e as idas às bibliotecas.

Em Portugal há 39 pessoas com Covid-19, a maioria na região Norte.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de quatro mil mortos. Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, mas mais de 62 mil já recuperaram.

A Itália tornou-se no país mais afetado fora da China, com 463 mortos e mais de 9.172 contaminados, por isso, o Governo italiano decidiu estender a quarentena a todo país, sendo que até agora estava confinada ao norte.

O novo coronavírus é uma família de vírus que pode provocar infeções respiratórias, como pneumonia.