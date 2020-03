Colégio S. João de Brito suspende atividades por “precaução”

O Colégio S. João de Brito, em Lisboa, decidiu suspender as atividades letivas e não letivas como medida de precaução face ao surto do coronavírus. A paragem tem efeitos a partir desta quarta-feira, dia 11 de março, diz o colégio em comunicado enviado à comunidade educativa, esclarecendo que a suspensão não resulta da existência de qualquer contágio associado à instituição.

“Ainda que a nenhum membro da comunidade educativa do Colégio S. João de Brito tenha sido diagnosticada a infeção pelo vírus Covid-19, vimos comunicar que, dado o evoluir da situação no nosso país, por precaução, as atividade letivas e não letivas se encontram suspensas a partir de amanhã, dia 11 de março”, diz o comunicado a que o ECO teve acesso.

O Colégio dá ainda conta que até sexta-feira, 13 de março, “disporá de estruturas de acolhimento para os alunos cujas famílias tenham dificuldades de, no imediato, garantir o seu acompanhamento”. Remete ainda para esta terça-feira, mais informações sobre os próximos dias.

A decisão surge numa altura em que o encerramento das escolas como medida de prevenção, visando conter a propagação do novo coronavírus, é um tema que está a ser debatido. O próprio primeiro-ministro, António Costa, não descartou a antecipação das férias da Páscoa nas escolas, adiantando que o tema seria discutido esta quarta-feira no Conselho Nacional de Saúde Pública.

(Notícia atualizada às 16h23)