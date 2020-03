A Câmara de Lisboa (CML) também adotou um conjunto de medidas de forma a evitar a exposição e contágio do novo coronavírus. Assim como a autarquia do Porto, Fernando Medida decidiu encerrar vários museus, teatros e monumentos na capital, mas também suspender todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural. Estas medidas estarão em vigor até 3 de abril.

Na sequência do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença ao novo surto de coronavírus, e das orientações dadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), a CML vai adotar várias medidas temporárias, “com vista a reduzir os riscos de exposição e contágio”, refere a autarquia, em comunicado. “Estas medidas estão sujeitas a avaliação permanente” e estarão em vigor até 3 de abril.

Assim, a partir desta quarta-feira, serão encerrados todos os museus, galerias e bibliotecas nacionais, e os teatros municipais São Luiz, LuCa e do Bairro Alto. De porta fechada ficarão também o Padrão dos Descobrimentos, o Cinema São Jorge e as piscinas municipais geridas pelo município e pelas juntas de freguesia.

Serão ainda suspensas todas as atividades desportivas em recinto fechado, nomeadamente as Olisipíadas, todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural, e todas as atividades complementares à ação educativa, como por exemplo visitas de estudo e passeios, promovidas pelo município ou com recurso ao serviço de transportes da CML.

Por enquanto, a autarquia vai manter a funcionar as feiras e os mercados, “reforçando as ações de formação e prevenção já em curso”, e promover junto de cada junta de freguesia “a avaliação de cada iniciativa concreta que se encontre programada”. Os serviços de atendimento ao munícipe, assim como os parques e jardins de gestão municipal, incluindo o Castelo de São Jorge, vão manter-se abertos ao público e a funcionar normalmente.

Esta terça-feira, a Câmara do Porto também anunciou o encerramento de vários teatros e museus, cancelando diversos eventos públicos. A próxima reunião de executivo camarário vai ser privada, referiu a autarquia, em comunicado.

Autarquias de Famalicão e Vila Nova de Gaia encerram equipamentos públicos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão decidiu encerrar, a partir de amanhã, várias instalações públicas, como por exemplo: piscinas e pavilhões municipais, museus, biblioteca, casa da juventude, férias desportivas da Páscoa, assim como todos os programas educativos e desportivos municipais. A autarquia de Famalicão comunicou ainda que vai encerrar todos os serviços de atendimento ao público, com exceção do Balcão Único de Atendimento e Serviços do Ambiente, seguindo o plano de contingência contra a doença pelo novo coronavírus.

À semelhança da autarquia de Famalicão, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia também determinou o encerramento das piscinas municipais, centro de alto rendimento, auditórios municipais e a hospedaria do Parque Biológico de Gaia, a partir da próxima quinta-feira, 12 de março, por tempo indeterminado e até anúncio de medida em contrário. Durante o período de encerramento, todos os equipamentos gaienses serão alvo de intervenções de higienização, desinfeção e manutenção.

(Notícia atualizada às 17h17 com medidas anunciadas pelas autarquias de Famalicão e Gaia)