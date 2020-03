O coronavírus está a ter impacto no setor do turismo, com os hotéis e os proprietários de alojamento local a sofrerem sucessivas quebras e cancelamentos nas reservas. As consequências reais já começam a ser conhecidas, com a hotelaria a registar perdas de receitas superiores a 30% devido a este surto, assim como quedas acentuadas do ritmo de reservas futuras.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) já tinha adiantado que estava a sofrer com vários cancelamentos de reservas, principalmente depois do aumento do número de casos na Europa. “Naturalmente, neste momento, há um abrandamento severo das viagens e um cancelamento das reservas em fevereiro e março”, disse, na semana passada, Cristina Siza Vieira, em declarações ao ECO, notando que a principal preocupação do setor é a Páscoa.

Contudo, nessa altura ainda não era possível apurar o impacto real do surto de coronavírus e, por isso, a AHP realizou um inquérito flash para traçar um cenário. Os resultados serão conhecidos na quinta-feira, mas as conclusões preliminares mostram que “as taxas de cancelamento estão muito acima das verificadas em anos anteriores”.

Em comunicado, a associação refere ainda que os efeitos estão a ser sentidos “não só nos cancelamentos imediatos, mas também nas reservas futuras”, com as cadeias hoteleiras a “indicar que estão já a registar importantes cancelamentos de reservas futuras”. Em números, o surto já provocou perdas de receitas superiores a 30%, conclui o inquérito.

Esta quinta-feira, a AHP vai apresentar as conclusões do inquérito, que vão deixar perceber também qual o impacto deste surto na taxa de ocupação, quais as regiões mais afetadas e em que medidas estarão comprometidos os resultados do ano turístico.

Ao ECO, a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) também já admitiu impactos nas unidades de alojamento local de todo o país, com quase todos os proprietários a reportarem cancelamentos de reservas. O presidente da associação, Eduardo Miranda, notou, contudo, que a “situação é mais preocupante” nos hostels e guests houses, principalmente porque esses alojamentos trabalham com grupos organizados de viagens.