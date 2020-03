À procura de refúgio? Revolut passa a permitir comprar ouro

A Revolut aproveitou a agitação nos mercados financeiros para lançar a opção de compra e venda de ouro na aplicação. A negociação deste ativo está agora disponível para os utilizadores com planos Premium e Metal, numa altura em que o preço da onça de ouro está perto dos 1.650 dólares.

“Os clientes com contas Metal ou Premium podem agora ser expostos a ouro através da aplicação. O ouro estará disponível na app através do widget ‘Bens”‘, no painel, junto à negociação de ações ou criptomoedas”, anunciou a Revolut num comunicado.

O banco digital com sede no Reino Unido acrescenta ainda que “os clientes podem comprar e negociar ouro, com base nos dados de desempenho do mercado, em tempo real”. E garante que “o ouro ao qual os utilizadores da Revolut são expostos é apoiado por ouro físico, mantido de forma segura por um parceiro confiável destes serviços”.

“A Revolut também disponibiliza o serviço de troca automática, mediante o qual os utilizadores podem definir um preço ao qual querem negociar a exposição a ouro, com a aplicação a realizar automaticamente a transação quando o preço de mercado corresponder ao preço alvo”, acrescenta a empresa. Além disso, o ouro adquirido pode ser instantaneamente convertido em criptomoedas ou dinheiro eletrónico, refere a mesma nota.