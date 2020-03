O número de pessoas infetadas em Portugal pelo novo coronavírus subiu de 59 para 78, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS) na atualização diária à evolução da epidemia. Até à meia-noite, não tinha sido registada qualquer morte por Covid-19 no país.

Os 78 casos confirmados correspondem a seis cadeias de transmissão ativas, o que significa que as autoridades foram capazes de identificar seis pessoas responsáveis por todos os contágios identificados. Este número mantém-se comparativamente com o anterior boletim epidemiológico da DGS.

A maioria dos casos corresponde a indivíduos com idade entre 40 e 49 anos: 11 homens e 10 mulheres. A segunda faixa etária com maior incidência é a dos 30 aos 39 anos, com oito homens e seis mulheres infetadas. Há ainda dois homens infetados com mais de 80 anos, um dos principais grupos de risco.

O principal sintoma que afeta estes doentes é a tosse, num total de 65% das 78 pessoas infetadas. Segue-se a febre (46%), as dores musculares (40%), a cefaleia (37%), a fraqueza generalizada (24%) e dificuldade respiratória (10%).

Contas feitas, entre terça e quarta-feira surgiram 19 novos casos de coronavírus em Portugal. Foi o período de 24 horas em que mais casos novos foram identificados pelas autoridades de saúde desde 2 de março, dia em que foram identificadas as primeiras duas pessoas com o vírus em território nacional. Entre segunda e terça, tinham surgido 18 novos casos, tinha confirmado a DGS na quarta-feira.

Os dados revelados esta quinta-feira mostram ainda que há 637 casos suspeitos no país e 133 aguardam resultado laboratorial. 4.923 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde, segundo a DGS.

(Notícia atualizada às 11h42 com mais informações)