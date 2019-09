S&P abre a porta a nova subida do rating de Portugal

A S&P melhorou a perspetiva para o rating da dívida portuguesa. Elevou-a de “estável” para “positiva”, abrindo a porta a uma nova revisão em alta da classificação atribuída a Portugal, isto depois de em março ter colocado a notação em “BBB”.

“A partir de hoje Portugal passa a ter uma perspetiva positiva por parte das principais agências de notação financeira, o que traduz a confiança e a credibilidade da política seguida pelo Governo”, diz o Ministério das Finanças.

A “S&P destaca o reforço da resiliência da economia portuguesa, que traduz uma melhoria da composição, da maturidade e do custo associados à dívida externa”, refere o Executivo, salientando que esta “evolução traduz o processo de consolidação estrutural das contas públicas e a manutenção de ganhos de competitividade, que se têm refletido numa maior orientação exportadora da economia, na diminuição gradual do endividamento privado e num crescimento económico e do investimento a ritmos superiores ao da área do euro”.

Melhoria do rating baixa juros

Da última vez que a S&P atualizou o rating de Portugal, a 15 de março, as notícias foram positivas: o rating subiu um degrau na escala, para “BBB”, afastando-se um pouco mais do patamar considerado “lixo”. Essa decisão, juntamente com a de outras agências de notação, permitiu uma descida acentuada dos juros nos mercados internacionais.

“A melhoria do rating da dívida pública portuguesa beneficia as condições de financiamento do Estado, das famílias e das empresas”, dizem as Finanças. “A taxa de juro das obrigações da República Portuguesa a 10 anos está hoje abaixo de 0,3% e o diferencial face às economias com melhor notação tem vindo a reduzir-se, estando hoje as taxas de Portugal em linha com as da dívida espanhola”, diz o mesmo comunicado.

(Notícia em atualização)