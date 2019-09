Os trabalhadores da EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário vão ter um aumento salarial imediato de 15 euros e mais 10 euros em janeiro, no âmbito de um acordo de princípio assinado, esta sexta-feira, entre a empresa e os sindicatos.

Segundo fonte sindical, o entendimento vai resultar em algumas melhorias do atual Acordo de Empresa. Além do aumento geral dos salários, está também prevista a subida do índice salarial de entrada para os operários da EMEF.

José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), disse à agência Lusa que o acordo também prevê a integração nos quadros da empresa de cerca de 60 trabalhadores contratados. A Fectrans vai discutir o conteúdo do acordo com os seus associados em plenários, na próxima semana.