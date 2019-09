A 32.ª edição dos Investor Relations & Governance Awards, promovida pela Deloitte, que toma lugar neste mês, não será igual às outras. Desta vez, tem uma nova categoria, apelidada de Market Development Award. É um prémio atribuído, por deliberação direta, a iniciativas ao invés de profissionais.

A deliberação do júri terá por base numa análise técnica realizada pela Deloitte, a partir de informação pública, e usando uma matriz de critérios definida pelo Júri, explica a empresa de consultoria e auditoria. O objetivo deste prémio é “distinguir uma iniciativa com impacto significativo no desenvolvimento do mercado de capitais”.

O corpo de jurados, que escolhe o vencedor dos prémios desta iniciativa, é composto por Vítor Bento, que é o presidente do júri, António Gomes Mota, António Saraiva, Clara Raposo, Duarte Pitta Ferraz, Esmeralda Dourado, João Moreira Rato, Luís Amado, Nuno Fernandes e Patrícia Teixeira Lopes.

A cerimónia de entrega dos prémios irá realizar-se a 19 de setembro, no Convento do Beato, em Lisboa. O tema da edição deste ano é a liderança sinfónica que estabelece “um paralelismo real entre os desafios de um maestro perante uma orquestra com os desafios de um atual gestor de empresas perante as suas equipas”, como explica a Deloitte.