Já estão abertas as candidaturas para mais uma edição do programa de estágios internacionais INOV Contacto, gerido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). Os jovens — até aos 29 anos, licenciados e que não se encontrem nem a trabalhar nem a estudar — têm até 10 de outubro para submeter a sua candidatura. Há 200 vagas por preencher.

Os selecionados vão ter a oportunidade de fazer um estágio remunerado de seis a nove meses, numa empresa portuguesa ou estrangeira e num dos mais de 80 países da lista. Este programa de estágios tem um elemento que o distingue da maioria dos estágios internacionais: o fator surpresa.

É que os participantes inscrevem-se sem saberem qual o destino e a empresa que lhe será atribuída. “À equipa do INOV Contacto compete fazer o match entre o candidato e a empresa. É uma situação que implica um voto de confiança por parte dos candidatos, mas para aqueles jovens que se encontrem altamente motivados para vivenciar algo de diferente e não se sintam condicionados por uma ideia preestabelecida”, explica Maria João Bobone, responsável pelo programa, citada em comunicado.

Segundo os dados da AICEP, 95% dos participantes aceitam o país e empresa que lhes é atribuído e, no final, consideram que o estágio foi “uma enorme mais-valia”. Além disso, quatro semanas depois de concluírem o estágio, “60% dos participantes encontra emprego, seja na empresa de acolhimento ou numa nova entidade”, afirma Maria João Bobone.

O programa de estágios internacionais assegura as viagens de ida e volta entre Portugal e o país de destino, bem como atribui aos estagiários uma bolsa de formação mensal, subsídio de refeição e subsídio de alojamento. Os valores variam entre os 1.500 e os 1.800 euros líquidos, consoante o índice de custo de vida do país em questão.

As candidaturas ao INOV Contacto podem ser submetidas através do site da AICEP. E, se antes quiser esclarecer algumas dúvidas, poderá aparecer a partir das 15h00 do dia 18 de setembro nas instalações da AICEP de Lisboa. A data para o Porto é 25 de setembro, também às 15h00, nas instalações da AICEP da invicta.