CGD registou lucros de 800 milhões em 2019

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) terá fechado o ano de 2019 com lucros de cerca de 800 milhões de euros, segundo avança este sábado o jornal Expresso (acesso pago). A confirmar-se este desempenho, será o melhor resultado do banco público desde 2007, quando alcançou um lucro de 856 milhões de euros.

Será com base neste lucro que o banco liderado por Paulo Macedo distribuirá ao Estado dividendos no valor de 300 milhões de euros, que já estão contabilizados no Orçamento do Estado para 2020. A remuneração acionistas corresponderá a cerca de 38% dos lucros do ano passado.

A dar força aos lucros da CGD estiveram vários fatores extraordinários, como a venda dos bancos na África do Sul (por 215 milhões ao Capitec) e em Espanha (384 milhões ao Abanca), por exemplo. Este ano o banco deverá concluir a alienação de bancos no Brasil e em Cabo Verde. O aumento das receitas com comissões, a diminuição das imparidades para crédito e a venda de imóveis também contribuíram para os resultados do banco estatal, que também melhorou o seu desempenho graças à redução dos custos com pessoal e nos gastos gerais. As contas serão apresentadas no próximo dia 31 de janeiro.

Os primeiros nove meses deixam antecipar um resultado gordo em 2019: até setembro, os lucros aceleravam 70% para 641 milhões de euros. O resultado recorrente, sem contar com efeitos extraordinários como estas duas operações, situou-se nos 480 milhões de euros entre janeiro e setembro, registando uma subida de 30% face ao mesmo período do ano passado.