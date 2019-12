Portugal é um país cada vez mais envelhecido. E essa realidade está a agravar uma outra: a tendência de despovoamento do interior, algo que Paulo Macedo deseja ver corrigido. O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) espera que, em 2020, se criem condições para inverter essa tendência, criando emprego nestas zonas do país.

Ao mesmo tempo que pede uma reconciliação entre litoral e interior do país, deseja que se continue com o processo de transformação dos bancos, no sentido de se alcançar a “reconciliação da banca com os portugueses“, nomeadamente com a CGD, banco que, diz Paulo Macedo, tem como objetivo “concluir, com sucesso, o plano estratégico” 2017-2020. “É a pedra basilar para o lançamento do futuro”, remata.

Um desejo para o país

Gostaria que o país conseguisse criar condições para inverter a pirâmide demográfica, e a tendência de despovoamento do interior. São processos que se têm vindo a acentuar. É quase bizarro que digamos tantas vezes a palavra “interior”. Na verdade, entre a fronteira e a costa distam apenas 200 quilómetros. Mas as zonas com baixa densidade aproximam-se cada vez mais do litoral. A única forma de contornar estas duas realidades passa, sobretudo, pela criação de emprego, preferencialmente qualificado, através de novos projetos empresariais.

Um desejo para o setor bancário

A modernização e a transformação positiva que leve, com o tempo, à reconciliação da banca com os portugueses, e que é transversal a todo o setor. É importante, para o setor e para a Caixa, que consigamos continuar a transformar, de modo positivo e em benefício de todos, o modo como operamos. Várias vezes temos apresentado uma ideia que me parece crucial para garantir o futuro. É importante que a Caixa alcance um novo paradigma de serviço ao cliente, maior eficiência operacional e uma rendibilidade sustentável. O desafio é servir melhor, com uma estrutura mais flexível, digital e mais ágil. Há quem pense, muitas vezes, na Caixa como um banco algo “tradicional”, mas a verdade é que mantemos connosco os clientes de sempre, mas em simultâneo, somos o banco com mais clientes digitais em Portugal. Cerca de 75% dos nossos clientes empresa usa regularmente o Caixadireta e metade das operações de comércio externo são através da internet.

Um desejo para a CGD

Há várias ideias que podem ser avançadas e que são importantes. O incremento da área digital vai ser decisivo, tal como o são ideias de aumento de satisfação ao cliente, a liderança na sustentabilidade. Tudo isso é importante, mas temos sempre em pano de fundo a conclusão, com sucesso, do Plano Estratégico 2017-2020. Não é só uma questão de cumprir a missão em si – objetivo que não conseguiríamos cumprir sem a presença e a participação de todos os colaboradores da Caixa –, mas o facto desse plano ser a pedra basilar para o lançamento do futuro.

