Migração da TDT suspensa devido ao Covid-19

O surto de coronavírus levou a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) a suspender a migração da rede Televisão Digital Terrestre (TDT). O supervisor anunciou que a decisão foi tomada com operadores e Governo e que os emissores que iriam ser alterados a partir da próxima segunda-feira já não irão mudar de frequência.

“O processo de migração da rede de TDT está suspenso devido aos constrangimentos associados ao COVID-19. A suspensão do processo decorre da prévia articulação entre a Anacom e a Meo, operador da rede de TDT, e mereceu a necessária concordância do Governo”, anunciou a Anacom em comunicado.

“Esta decisão justifica-se por um conjunto de dificuldades referidas pela Meo, devido ao impacto das medidas de proteção civil e de saúde pública adotadas ou a adotar, em face das recomendações da Direção Geral de Saúde para o Covid-19. Neste contexto, a empresa refere ainda o recurso a equipas técnicas de fornecedores estrangeiros”.

A migração da TDT é necessária para libertar a faixa dos 700 MHz, que inclui frequências necessárias para a transição da atual rede 4G para a rede 5G, esperando-se as primeiras ofertas comerciais até ao fim do ano. O processo tem sido feito de forma faseada, sendo que a terceira fase, que deu início à primeira mudança com impacto na região da Grande Lisboa, tinha arrancado no início de março.

Esta sexta-feira, ainda foi feita a mudança de frequências dos emissores do Couço (Alto Alentejo), da Trindade e da Estrela (Lisboa). Assim, e para assegurar que ninguém fica sem ver televisão, a Anacom continuará nos próximos dias a auxiliar as populações através da linha de atendimento gratuita 800 102 002 e das equipas no terreno.

“O processo será retomado assim que as condições associadas à pandemia o permitam”, acrescentou a Anacom.

(Notícia atualizada às 18h20)