Europa passou a ser epicentro do novo coronavírus, diz OMS

A Europa passou a ser centro da pandemia do novo coronavírus, sendo que anteriormente era a China, declarou a Organização Mundial da Saúde (OMS), esta sexta-feira. Registaram-se mais casos e mortes no continente europeu do que no total do resto do mundo, com exceção da China.

“Agora, mais casos estão a ser relatados todos os dias do que os registados na China no auge da sua epidemia”, disse Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, em conferência de imprensa. Itália é já o segundo país do mundo com mais casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, com 1.016 mortes para 15.113 casos, de acordo com o último balanço.

O novo coronavírus, responsável pelo Covid-19, foi detetado em dezembro, na China, e já provocou cerca de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia. O número de infetados ultrapassou as 135 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios.

Em Portugal, onde já se declarou situação de alerta, o número de casos confirmados é 112, sendo que ainda não foi registada nenhuma morte, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS). A última atualização diária da DGS indica que foram encontradas 11 cadeias de transmissão ativas em Portugal.