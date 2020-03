A UEFA decidiu adiar todos os jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa que estavam marcados para a próxima semana, bem como as partidas da Youth League. A medida visa prevenir a propagação da pandemia do coronavírus. Depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portugal também já ter suspendido os jogos de futebol não profissionais e futsal, bem como a Liga Nos e a Liga Pro.

Através de um comunicado, a UEFA informa que esta decisão irá afetar os restantes jogos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, previamente agendados para os dias 17 e 18 de março, a segunda mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa, previsto para 19 de março, e por fim os quartos-de-final da Youth League, que seriam realizados a 17 e 18 de março.

O organismo liderado por Aleksander Čeferin refere ainda que convidou representantes das suas 55 federações membros, juntamente com os conselhos da Associação Europeia de Clubes e das Ligas Europeias e um representante da FIFPro, para uma reunião na próxima terça-feira, 17 de março, para discutir a resposta do futebol europeu ao surto.

Federação Portuguesa de Futebol e Liga suspendem competições

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga de Clubes decretaram na quinta-feira a suspensão das competições de futebol não profissional, futsal, a Liga Nos e a Liga Pro, uma medida de prevenção para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A suspensão entra em vigor a 13 de março e manter-se-á “por tempo indeterminado”.

A decisão de suspender o Campeonato de Portugal (terceiro escalão), a Liga Nos, Liga PRO e as competições de futsal, que iam realizar-se sem público, foi tomada numa reunião do grupo de emergência criado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, e contou também com a presença do Presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença.

Paragens afetam apostas da Santa Casa

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa anulou o concurso n.º 11/2020 do Totobola de domingo na sequência da decisão da Liga Portuguesa de Futebol de suspender os jogos da 25.ª jornada da I e II ligas.

Num anúncio publicado na imprensa, o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa esclarece que o valor das apostas registadas vai ser reembolsado aos apostadores.

O valor será reembolsado aos apostadores nos mediadores dos Jogos da Santa Casa, contra a entrega do recibo de apostas e no prazo de 90 dias contados sobre a data da anulação do concurso, sob pena de caducar o direito de reclamar o valor da aposta, explica a nota.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

(Notícias atualizada às 11:14)