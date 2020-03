Liga suspende jogos da Liga Nos e Liga PRO

Os jogos da Liga Nos e Liga PRO foram adiados por tempo indeterminado, como forma de evitar o contágio do novo coronavírus. Até ao momento, a única confirmação oficial foi dada pelo Benfica.

O emblema encarnado revelou, através de um comunicado, que “a I e II Ligas também páram por tempo indefinido”. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já tinha decretado esta quinta-feira a suspensão das competições de futebol e futsal que são organizadas por este organismo. A medida irá entrar em vigo a 13 de março e manter-se-á “por tempo indeterminado”.

A decisão de suspender o Campeonato de Portugal (terceiro escalão), a Liga Nos, Liga PRO e as competições de futsal, que iam realizar-se sem público, foi tomada numa reunião do grupo de emergência criado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, e contou também com a presença do Presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença.

Fim de jogos à porta fechada e em canal aberto

Na sequência da decisão de realização dos jogos das 25.ª e 26.ª jornadas da Liga Nos sem público por causa do coronavírus, a SportTV tinha informado em primeira instância que iria baixar o preço de acesso aos seus canais, durante o período em que os jogos fossem realizados à porta fechada. Aderir à SportTV teria um custo de 19,99 euros até ao fim do campeonato.

No entanto, em conjunto com as operadoras Meo, Nos e Vodafone, a Sport TV alterou a decisão inicial e informou esta quinta-feira que iria transmitir os encontros em canal aberto sem qualquer custo para os espetadores. Em comunicado, a detentora de grande parte dos direitos de transmissão dava conta que os jogos iriam ser transmitidos no canal SportTV+. Porém, com a decisão da FPF e da Liga de Clubes em suspender as competições profissionais e não-profissionais, esta medida da Sport TV ficou sem efeito.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

(Notícia atualizada às 16h45 com mais informação)