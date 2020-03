A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou a suspensão das competições de futebol e futsal que são organizadas por este organismo, uma medida de prevenção para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A suspensão entra em vigor a 13 de março e manter-se-á “por tempo indeterminado”.

“Face à limitação crescente de acesso a instalações desportivas e à necessidade de toda a população seguir medidas eficazes de higiene e etiqueta respiratória, foi decidido suspender as competições nacionais de futebol e futsal organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol. A medida é aplicada a partir de 13 de março e vigora por tempo indeterminado”, lê-se num comunicado da FPF.

A decisão de suspender o Campeonato de Portugal (terceiro escalão) e as competições de futsal — casos do campeonato e da Taça –, que iam realizar-se sem público, foi tomada numa reunião do grupo de emergência criado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes.

Instantes depois, os capitães da I e II ligas pediram a suspensão destes dois campeonatos organizados pela Liga Portugal. A revelação, noticiada pelo Expresso, foi feita pelo Sindicato dos Jogadores.

A suspensão acontece numa altura em que o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal subiu de 59 para 78, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS). Até à passada meia-noite, não tinha sido registada qualquer morte por Covid-19 no país.