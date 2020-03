A SportTV vai baixar o preço de acesso aos seus canais, durante o período em que os jogos serão realizados à porta fechada, avança o Dinheiro Vivo, consequência do surto de coronavírus.

“Após a decisão publicamente comunicada de suspensão da presença de adeptos nos jogos da I e II Liga, a SportTV terá um novo preço de acesso aos seus canais, já a partir da sexta-feira próxima“, refere a empresa, em comunicado. Este desconto “estará disponível para todos os lares portugueses (não empresariais) que queiram aderir aos canais SportTV e a todas as modalidades desportivas”.

Assim, para os interessados, aderir à SportTV vai ter um custo de 19,99 euros até ao fim do campeonato, com “o único intuito de facilitar o acesso a um maior número de lares portugueses aos referidos canais, no atual contexto”. E isto “sem qualquer período de fidelização”.