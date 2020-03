Jack Ma vai doar dois milhões de máscaras à Europa

O bilionário chinês e co-fundador da Alibaba Jack Ma prometeu doar dois milhões de máscaras de proteção contra o coronavírus para distribuição em toda a Europa, tendo o primeiro carregamento chegado à Bélgica ao final desta sexta-feira.

Um avião de carga com 500 mil máscaras e outros dispositivos médicos como kits de teste aterrou no Aeroporto de Liége. O material tem como destino a Itália, o principal foco da preocupação das autoridades com o surto do Covid-19.

Mais voos vão chegar àquele aeroporto nos próximos dias. Liége será a base europeia da Alibaba para o envio de encomendas do gigante chinês do comércio online.

Jack Ma também anunciou que vai doar 500 mil kits de teste do coronavírus e um milhão de máscaras aos EUA, enquanto apela a um reforço da cooperação internacional para travar a pandemia do novo coronavírus.

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 143.400 e o número de mortes subiu para 5.402, de acordo com o último balanço. Em Portugal, são já 169 casos confirmados.