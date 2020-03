Portugal registou 57 novos casos de infeção por novo coronavírus nas últimas 24 horas, revelou a Direção-Geral de Saúde (DGS). O número total de infeções pelo Covid-19 no país sobe para 169. Os dados são referentes às 24h00 desta sexta-feira.

Além do aumento de novos casos confirmados (ontem foram anunciados 34 novos casos), também aumentou o número de total de casos suspeitos, ascendendo a 1.704 suspeitas de infeção pelo novo vírus (+396 casos face ao dia anterior). As autoridades de saúde esperam que estes números aumentem mais nas próximas semanas. Para travar o surto no país, o Governo anunciou várias medidas restritivas para limitar a circulação de pessoas, como o fecho das escolas e condicionamentos no acesso a restaurantes e centros comerciais. Portugal está em estado de alerta desde esta meia-noite.

Mantém-se o número de cadeias de transmissão ativas: 11 cadeias, segundo o último balanço da DGS. Por outro lado, baixou o número de pessoas que aguardam por resultado laboratorial — passando de 172 casos para 126 — e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde — baixando de 5.674 casos para 5.011.

A maioria dos casos continuam a situar-se no norte do país: são agora 77 casos confirmados, mais 24 do que no dia anterior. Entretanto, foi a região de Lisboa e Vale do Tejo que registou mais novos casos: 27 novos doentes por Covid-19, totalizando agora os 73 casos positivos. São estes os dois principais focos do novo vírus em Portugal.

Seguem-se as regiões Centro, com oito casos (+2 casos face ao dia anterior), e do Algarve, com sete casos (+1 caso). Alentejo e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira continuam sem qualquer caso. Entre pessoas a residirem no estrangeiro confirmam-se quatro casos, mais três do que no balanço anterior.

Ainda de acordo com o último boletim epidemiológico da DGS, os casos confirmados concentram-se sobretudo nos grupos etários entre os 40-49 anos (41 casos) e entre os 30-39 anos (37 casos). Há 26 casos no grupo etário entre os 50-59 anos, seguindo-se os grupos entre 10-19 anos e 20-29 anos, ambos com 19 casos.

Entre os grupos etários mais idosos, os que têm maior risco, há 12 casos no grupo entre 60-69 anos, 11 casos no grupo entre os 70-79 anos e três casos no grupo entre 80-89 anos. Por fim, um único casos regista-se no grupo mais jovem, entre 0-9 anos.

Tosse, febre, dores musculares e cefaleias são os principais sintomas registados por quem foi infetado pelo Covid-19.

A DGS diz ainda que, do total de casos confirmados, 39 foram importados, enquanto 130 são casos de contacto. Não há vítimas mortais a registar.

Em todo o mundo, a pandemia do coronavírus já provocou a morte a 5.402 pessoas, tendo infetado mais de 140 mil, de acordo com o último balanço.

(Notícia atualizada às 12h46)