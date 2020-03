Governo espera pico do Covid-19 em maio

O Governo está a trabalhar em função de uma estimativa de pico de contágios por novo coronavírus de dez semanas, avança o Expresso (acesso pago).

Segundo o semanário, é com base neste número que a Direção-Geral de Saúde está ainda a afinar projeções que apontam para que o auge do surto do Covid-19 acontecerá apenas na segunda semana do mês de maio.

Até ao momento, o número de infetados pelo coronavírus em Portugal é de 112 pessoas. Em todo o mundo, o Covid-19 já afetou 120 países, que registam mais de 140 mil casos.

O Governo anunciou esta semana medidas mais restritivas de combate ao surto do novo vírus, incluindo o fecho de escolas e condicionamentos nos centros comerciais e restaurantes.