Ministros, secretários de Estado, senadores, jogadores de futebol e atores. A lista de pessoas infetadas com coronavírus, que já conta com mais de 130.000 casos confirmados em mais de uma centena de países, não escolhe nomes nem profissões. O ECO reuniu alguns dos nomes confirmados até ao momento e preparou uma fotogaleria.

No país vizinho, já há duas ministras infetadas com coronavírus: Irene Montero, ministra da Igualdade, e Carolina Darias, ministra da Política Territorial e Função Pública. No dia em que o Governo espanhol confirmou o caso da primeira ministra, esta quinta-feira, foi também adiantado que o seu companheiro, o chefe de partido Podemos e vice-presidente do Governo, Pablo Iglesias, está de quarentena.

Ao lado, em França, também já foi confirmado que Franck Riester, ministro da Cultura, é uma das vítimas do coronavírus. O teste deu positivo esta segunda-feira, anunciou o seu gabinete. O ministro começou por manifestar sintomas, depois de ter passado vários dias na Assembleia Nacional, onde vários casos foram confirmados. Em França contam-se ainda vários deputados infetados.

No Reino Unido, a secretária de Estado da Saúde, Nadine Dorries, também já está infetada. “Tem sido bastante mau, mas espero que o pior já tenha passado”, escreveu a própria, na sua conta do Twitter, esta terça-feira. Mas também há casos diagnosticados no futebol britânico: o jogador Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, informou o próprio clube esta quinta-feira, e o treinador do Arsenal, Mikel Arteta.

Alemanha também já entra nesta lista. O futebolista Timo Hubers, de 23 anos, foi diagnosticado com coronavírus, anunciou o Hannover96. O jogador, embora não tenha apresentado sintomas, percebeu que poderia estar infetado depois de ter estado com uma pessoa infetada. Hubers foi o primeiro jogador do campeonato europeu a ficar infetado.

Por sua vez, em Itália, que é já o segundo país com mais casos no mundo, os casos são, claramente, mais. Nicola Zingaretti, líder do Partido Democrático e presidente da região da Lazio, já foi diagnosticado com coronavírus, assim como outros quatro presidentes de Câmaras: Attilio Visconti (Brescia), Elisabetta Margiacchi (Bergamo), Marcello Cardona (Lodi) e Rinaldo Argentieri (Matera). No desporto, o jogador da Juventus, Daniele Rugani, também entra nos casos confirmados, tendo levado toda a equipa para casa, de quarenta.

Fora da Europa também se multiplicam os casos. Na Austrália, o ministro da Administração Interna, Peter Dutton, anunciou que também está infetado, depois de ter acordado com sintomas. Já no Irão, o ministro-adjunto da Saúde, Iraj Harirchi, também foi um dos primeiros governantes do mundo a ser confirmado com coronavírus.

No Brasil, o secretário de Estado da Comunicação Social, Fábio Wajngarten, foi confirmado com coronavírus — Bolsonaro fez o teste, mas deu negativo. Nos Estados Unidos, há dois senadores diagnosticados: Ted Cruz e Rick Scott, e outros quatro congressistas. No Canadá, a esposa do primeiro-ministro, Sophie Gregoire Trudeau, também um caso positivo. No desporto norte-americano conta-se o basquetebolista dos Uttah Jazz, Rudy Gobert. No mundo de Hollywood, Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson, também entram para as estatísticas.