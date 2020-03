A ministra espanhola da Igualdade, Irene Montero, está infetada com o coronavírus, mas “encontra-se bem” indicou esta quinta-feira o Executivo espanhol, adiantando que todos os elementos do Governo vão ser submetidos a testes médicos.

O companheiro da ministra da Igualdade, o chefe de partido Podemos e vice-presidente do Governo espanhol, Pablo Iglesias, está de quarentena, acrescenta a nota do Executivo. “A ministra está bem e o vice-presidente Pablo Iglesias está também de quarentena”, frisa o comunicado. “Os testes a todos os membros do Governo vão ser realizados ainda hoje de manhã”.

Na sequência dos resultados dos testes médicos, o Governo espanhol vai ter de decidir a forma como vai organizar o conselho de ministros extraordinário sobre as medidas económicas a adotar face ao coronavírus. De acordo com o balanço oficial, as autoridades espanholas referem que 48 pessoas morreram da pandemia e 2.140 estão contagiadas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou quarta-feira o coronavírus como pandemia. A OMS justifica a declaração de pandemia com “níveis alarmantes de propagação e inação”. A pandemia foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo. O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto. A Itália é o segundo caso mais grave, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.