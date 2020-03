Numa altura em que o surto do novo coronavírus, já declarado pandemia, tem levado a quarentena de várias pessoas pelo globo, os mais ricos procuram formas de se isolarem. Os bunkers apresentam-se como uma opção, localizados em países que não estão a ser muito afetados pelo Covid-19.

Muitos a partir de jatos privados, vão para as casas de férias ou para bunkers subterrâneos, e levam consigo no voo médicos ou enfermeiros pessoais, para o caso de serem infetados, noticia o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês). Outros recorrem também a médicos de clínicas privadas para serem testados para o novo coronavírus.

Aqueles que não conseguem fazer testes acabam por optar por infusões intravenosas de vitaminas e minerais, para reforçar o sistema imunitário. Mas os que estão mais preocupados e têm mais meios podem mesmo escolher bunkers desenhados para sobrevivência em desastres.

O Vivos Group, uma empresa da Califórnia que constrói abrigos subterrâneos planeados para suportar uma série de desastres naturais e catástrofes, diz que viu um aumento nos pedidos de informação e nas vendas desde que o surto começou. A empresa converteu espaços como um bunker da guerra fria no Indiana ou armazéns de armas da Segunda Guerra Mundial na Dakota do Sul.