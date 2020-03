O novo coronavírus está a espalhar-se pelo globo, e são várias as empresas que têm tomado iniciativa para retirar trabalhadores de zonas afetadas, nomeadamente da China e do sul da Ásia. Como? Jatos privados têm-se apresentado como uma solução para muitas delas.

Mas não são só as grandes empresas que estão a recorrer a esta solução. As empresas de jatos privados também têm sido procuradas por famílias mais ricas, para evitar voos comerciais e aeroportos cheios, escreve o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Inicialmente, os pedidos eram mais focados para a evacuação de pessoal dos países do sul da Ásia, aponta o CEO da PrivateFly, uma empresa de jatos privados. Mas à medida que o surto foi ganhando outra dimensão, apareceram mais clientes preocupados que queriam evitar a possível exposição ao vírus durante as viagens.

Em janeiro, o número de voos em jatos privados que partiram de Hong Kong para a Austrália e América do Norte disparou 214% face ao mesmo período do ano anterior, de acordo com a empresa de monitorização de aviação WingX.