A Comissão Europeia elevou o nível de infeção do coronavírus de “moderado” para “elevado”, dado o aumento crescente do número de casos, dois dos quais em território nacional. Face a este cenário, para tranquilizar as pessoas, Bruxelas decidiu reunir uma task force para acompanhar este surto, mas também criar uma plataforma para esclarecer todas as dúvidas que possam surgir, onde estarão também dados atualizados.

“A Comissão Europeia está a trabalhar em todas as frentes para unir esforços e combater o surto de coronavírus (Covid-19). Isso inclui a coordenação contínua com os Estados-Membros para partilhar informações, avaliar necessidades e garantir uma resposta coerente em toda a União Europeia (UE)”, lê-se na plataforma lançada esta segunda-feira.

No site podem consultar-se informações sobre esta equipa de trabalho, composta por cinco comissários europeus — Gestão de Crises, Saúde, Fronteiras, Transportes e Economia –, mas também recomendações médicas, para os viajantes e para quem se preocupa com a economia.

É possível consultar números para os Estados-membros da UE, mas também para o Reino Unido, Mónaco, San Marino e Suíça. De acordo com a informação que consta no site, há, até ao momento, 2.199 casos contabilizados nesta região, dos quais 38 referem-se a mortes. A Itália lidera com 1.689 casos confirmados e 35 mortos. Contudo, embora os dados sejam atualizados esta segunda-feira, ainda não constam os dois casos confirmados em Portugal. Mas há também números a nível mundial.

O site tem ainda vários artigos científicos e de opinião, estudos e links para vários sites de organizações médicas. Permite ainda consultar as datas das próximas reuniões sobre o tema, como por exemplo esta quarta-feira, que acontecem dois encontros.