A Assembleia da República (AR) decidiu esta quinta-feira suspender todas as visitas guiadas e admissão de grupos de visitantes para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus, adiando ainda todos os eventos como conferências ou apresentações de livros.

“Por despacho do Secretário-Geral da AR, e na sequência da aprovação do Plano de Contingência, dá-se conhecimento das medidas adicionais agora adotadas para evitar o risco de transmissão do coronavírus e garantir a necessidade de funcionamento da AR como órgão de soberania” refere o comunicado.

Assim, foi determinada a “suspensão temporária de todas as visitas guiadas à AR” e da “admissão de grupos de visitantes”. Foram ainda revogadas “todas as autorizações concedidas a grupos de visitantes para almoços no refeitório da AR” e suspensas as reuniões distritais e regionais do Parlamento dos Jovens.

O adiamento, para momento a determinar, de todos os eventos como conferências, colóquios ou apresentações de livros “anteriormente autorizados” é outra das decisões tomadas. “O presente despacho entra imediatamente em vigor, até ser, total ou parcialmente, revogado”, refere o mesmo comunicado.