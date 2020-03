O Metropolitano de Lisboa efetuou esta noite, na estação de Telheiras, uma ação de limpeza e desinfeção das carruagens e dos espaços da própria estação. Objetivo? Redução do risco de contaminação e contágio do Covic-19 para os passageiros que continuem a usar o metro como meio de transporte.

Passavam poucos minutos das 22h quando os cinco elementos da equipa de desinfeção, devidamente equipados com fatos, luvas e máscaras de proteção, desceram as escadas rolantes de acesso às plataformas da estação. O aparato não deixou ninguém indiferente. Este é um tipo de cena comum no cinema mas, por estes dias é mesmo real e está acontecer (também) em Lisboa.

Dois dos elementos encarregaram-se de pulverizar o produto desinfetante nos corrimãos das escadas fixas e mecânicas, mobiliário da estação, máquinas automáticas de venda de títulos, cabines e postos de venda. Os outros três, divididos pelas carruagens, aplicaram o mesmo produto nas cabines de condução do maquinista e nos salões de passageiros, nos bancos, varões, pegas e vidros, ou seja, praticamente todas as superfícies sujeitas ao contacto humano.













Este processo de desinfeção da frota do material circulante da rede do Metropolitano de Lisboa vai ser repetido nos próximos dias, estando previsto que seja feito regularmente durante os próximos seis meses como medida de resposta ao plano de contingência para o combate à pandemia do COVID-19.